Handballer aus Lemgo in Island festgenommen

Lemgo (dpa)

Beim TBV Lemgo herrscht nach dem Europapokal-Hinspiel am Dienstag in Reykjavik (27:26) Aufregung. Wie der Handball-Bundesligist am Freitag mitteilte, wurde ein namentlich nicht genannter Spieler «wegen des Verdachts eines Sexualdelikts kurz vor der Abreise des Teams in polizeiliches Gewahrsam genommen». Deshalb traten nur 13 der 14 Spieler die Rückreise an. Der Spieler sei befragt und am Donnerstagabend wieder entlassen worden. Er wird am Samstag in Deutschland zurückerwartet.

Von dpa