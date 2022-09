Handfester Streit mit Messer in Linienbus: Zwei Verletzte

Aachen (dpa/lnw)

Bei einem Streit in einem Linienbus sind in Aachen zwei Menschen verletzt worden. Zunächst sei ein 41 Jahre alter Mann mit einer Gruppe Minderjähriger in einen verbalen Streit geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als der Mann dann bei dem Vorfall am Montag ein Messer herausgeholt habe, habe ein unbeteiligter 22-Jähriger eingegriffen und ihm nach derzeitigem Kenntnisstand das Messer entrissen. Demnach verletzte er sich dabei an der Hand. Zu den Hintergründen des Streits wurden zunächst keine Einzelheiten bekannt

Von dpa