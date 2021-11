Handwerker überwältigen Betrügerin 300.000 Euro gerettet

Handwerker haben in Wuppertal eine mutmaßliche Trickbetrügerin überwältigt und so Wertsachen einer Rentnerin (81) im Wert von knapp 300.000 Euro gerettet.

Das Blaulicht an einem Polizeiwagen leuchtet.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die Seniorin einen sogenannten Schock-Anruf bekommen: Ihre Tochter habe einen schweren Unfall verursacht und komme nur gegen Kaution nicht in Untersuchungshaft. «Untermalt wurde das Gespräch mit dem Weinen der angeblichen Tochter im Hintergrund», so die Polizei.

Die 81-Jährige packte alle Wertsachen in zwei Taschen. Als eine Frau die abholen wollte, fragte die Rentnerin nach einem Dienstausweis. Es kam zum Disput, den die beiden Handwerker hörten. Als die 35 Jahre alte Verdächtige mit der Beute fliehen wollte, liefen die Handwerker hinterher und hielten sie fest, bis die Polizei da war. Die Frau sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.