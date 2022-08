Hannover verspielt Führung und verliert 2:4 in Paderborn

Paderborn (dpa)

Hannover 96 muss in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Am Samstag unterlag die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl trotz zweimaliger Führung deutlich mit 2:4 (2:1) beim SC Paderborn. Die Gäste waren zwar durch Harvard Nielsen (12. Minute) sowie Cedric Teuchert (36.) zweimal in Führung gegangen, mussten aber durch das Eigentor von Luka Krajnc (28.) und den Treffer von Marvin Pieringer (52.) zweimal den Ausgleich hinnehmen. Schließlich drehten SC-Kapitän Ron Schallenberg (60.) und Felix Platte (89.) das Spiel zu Gunsten der Gastgeber.

Von dpa