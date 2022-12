Haupt-Reisetag vor Weihnachten: es wird voll in NRW

Ob nach Hause zur Familie oder in den Süden unter die Sonne: Vor den Weihnachtstagen machen sich in NRW viele Menschen noch einmal auf die Reise. An diesem Freitag soll es auf Straßen, Flughäfen und Bahnhöfen besonders voll werden.

Auf dem Weg zur Bescherung müssen Reisende in Nordrhein-Westfalen am Freitag vermutlich etwas Geduld mitbringen. Es ist der Haupt-Reisetag vor den Weihnachts-Feiertagen. Der ADAC rechnet mit viel Betrieb und längeren Staus auf den Autobahnen. Das größte Staupotenzial gebe es auf den Autobahnen A1 (Köln-Dortmund-Münster), A2 (Dortmund-Bielefeld), A3 (Köln-Frankfurt), A40 (Duisburg-Dortmund), A43 (Wuppertal-Recklinghausen) sowie auf dem Kölner Autobahnring. So voll wie etwa beim Start in die Sommer- oder Herbstferien soll es aber nicht werden.

An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn will die Bundespolizei mit genügend Personal dafür sorgen, dass es nicht wieder zu langen Wartezeiten am Sicherheits-Check kommt. Düsseldorf erwartet in den Weihnachtsferien 600.000 Passagiere, Köln/Bonn rechnet mit 290.000. Damit seien deutlich weniger Menschen unterwegs als in den Sommer- oder Herbstferien, als sich in Düsseldorf und Köln/Bonn teilweise mehrere Hundert Meter lange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen bildeten. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert, dass nach wie vor zu wenig Sicherheitspersonal zur Verfügung stehe.

Beim Zugverkehr setzt die Bahn auf den stark nachgefragten Verbindungen zusätzliche Züge ein. In Nordrhein-Westfalen profitieren davon etwa Reisende zwischen Köln, Düsseldorf und Berlin. Im Regionalverkehr fahren bis Ende Januar auf einigen Linien wegen eines hohen Krankenstands bei den Bahn-Beschäftigten aber gar keine oder deutlich weniger Züge. Fahrgäste sollen dort auf Busse oder andere Zugverbindungen ausweichen.