Hausboot-Betrug: Verdächtiger soll 2022 überführt werden

Der mutmaßliche Hausboot-Betrüger, der am Dienstag in Köln festgenommen wurde, soll Anfang 2022 nach Mecklenburg-Vorpommern überführt werden. Erst dann könnten die Ermittler den 42-Jährigen genauer zu den Vorfällen befragen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am Freitag sagte. Dem Mann wird gewerbsmäßiger Betrug in einer Vielzahl von Fällen vorgeworfen. Er soll Urlauber über Fake-Internetseiten Charterboote angeboten haben, die ihm gar nicht gehörten - und die entsprechenden Zahlungen im Vorfeld einbehalten haben.

Einige Urlauber reisten im Frühsommer an die Müritz, wo sie aber weder ihr Hausboot noch einen Ansprechpartner fanden. Die angeblichen Büros in Waren und Malchow waren nur Scheinadressen. In dem Zusammenhang hatte die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte 2021 zweimal betrügerische Hausboot-Internetseiten aus dem Netz nehmen lassen - darunter www.dein-hausbooturlaub.de.

Die Polizei war dem 42-Jährigen, der einschlägig vorbestraft sein soll, nach monatelangen Ermittlungen auf die Spur gekommen. Als der Verdächtige am Dienstag mit einem Flugzeug aus Portugal in Köln landete, wurde er verhaftet. Wegen dringenden Tatverdachts hatte ein Amtsgericht bereits einen Haftbefehl erlassen. Der bisher bekannte Schaden betrage mindestens 48.000 Euro. Derzeit sitze er in Nordrhein-Westfalen hinter Gittern.