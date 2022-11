Hauseigentümer: Wohnkosten in NRW um 5 Prozent gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Wohnkosten in Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr nach Angaben des Eigentümerverbandes Haus & Grund Rheinland Westfalen um 5 Prozent gestiegen. Während die Nettokaltmieten lediglich um 1,7 Prozent gestiegen seien, hätten sich die Wohnnebenkosten in NRW im jüngsten Abrechnungsjahr um 9,7 Prozent erhöht, berichtete der Verband in seinem am Dienstag veröffentlichten NRW-Wohnkostenbericht 2022. Demnach gab der Durchschnittsmieter im bevölkerungsreichsten Bundesland 2021 im Schnitt 13,15 Euro pro Quadratmeter und Monat fürs Wohnen aus. Davon entfielen 7,68 Euro auf die Miete und 5,46 Euro auf die Nebenkosten.

Von dpa