Heino geht mit 83 wieder auf Tournee

Düsseldorf (dpa)

Volksmusiker Heino (83) geht in wenigen Tagen wieder auf Tournee. Nach seinem Ausflug in Rockmusikgefilde verschreibt sich der gebürtige Düsseldorfer ab November der sakralen Musik, mit der er in der Vorweihnachtszeit in Gotteshäusern auftreten wird.

Von dpa