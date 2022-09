Helene Fischer: Ablenkung derzeit besonders wichtig

Köln (dpa)

In schwierigen Zeiten wie den aktuellen gibt es nach Meinung von Helene Fischer ein besonderes Bedürfnis, dem Alltag für einen Abend zu entfliehen. «Gerade in Zeiten wie diesen ist es für die Zuschauer, für das Publikum am allerwichtigsten an solchen Abenden, einfach mal abzuschalten, den Alltag hinter sich zu lassen», sagte die 38 Jahre alte Sängerin am Mittwoch in Köln bei einer Pressekonferenz zu ihrer anstehenden Tournee.

Von dpa