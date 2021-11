«Helfer» sind auch Freunde: Gebauer liest Viertklässlern vor

Meerbusch (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) ist mit einigen ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen befreundet. «Joa, also das kann man so sagen, ja», sagte Gebauer am Freitag beim Vorlesetag auf die Frage einer Viertklässlerin, ob ihre «Helfer» auch ihre Freunde seien. «Wahrscheinlich nicht ganz so enge Freundschaften, wie ihr jetzt dann habt, aber auch Freundschaften.»

Von dpa