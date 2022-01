Hella mit Gewinneinbruch im zweiten Quartal

Lippstadt (dpa)

Der Zulieferer Hella hat im zweiten Geschäftsquartal wegen der mauen Autokonjunktur einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Unter dem Strich verdienten die Westfalen mit 47 Millionen Euro gut zwei Drittel weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Lippstadt mitteilte. In den Monaten September bis November war das Unternehmen wie bereits bekannt bei Umsatz und Ergebnis schwer unter Druck gekommen, weil die weltweite Autoproduktion wegen des Teilemangels einbrach, wie Unternehmenschef Rolf Breidenbach laut Mitteilung sagte. Der Umsatz sackte im Quartal um 11 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro ab.

Von dpa