Hendrik Wüst solidarisch mit ukrainischen Frauen

«Meine Gedanken sind an diesem Internationalen Frauentag besonders bei den starken ukrainischen Frauen», betonte Wüst. «Viele haben ihre Kinder zum Teil über kilometerlange Strecken getragen. Stundenlang haben sie an der Grenze in der Kälte verharrt.» Auch in Nordrhein-Westfalen fänden die Kriegsflüchtlinge nun Schutz. «Sie sind in Sicherheit.»

An die Adresse des russischen Präsidenten Wladimir Putin bekräftigte der CDU-Politiker den Vorwurf: «Er allein trägt die volle Verantwortung für diese grundlose und ungerechtfertigte militärische Aggression.»