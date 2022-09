Henkel erhöht erneut Umsatzprognose

Düsseldorf (dpa)

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat dank guter Geschäfte in seinem Klebstoffbereich seine Umsatzprognose für das laufende Jahr erneut erhöht. 2022 soll das organische Wachstum bei 5,5 Prozent bis 7,5 Prozent liegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Zuvor hatte Henkel 4,5 bis 6,5 Prozent in Aussicht gestellt. Ausgeklammert sind dabei Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe.

Von dpa