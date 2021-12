Hennings rettet Fortuna 1:1 gegen Spitzenreiter St. Pauli

Düsseldorf (dpa)

Rouwen Hennings hat Herbstmeister FC St. Pauli um den vierten Sieg in Serie gebracht. Der Torjäger von Fortuna Düsseldorf rettete seinem Team am Samstagabend gegen den Tabellenführer mit seinem Tor das 1:1 (0:0) und bescherte seinem Team eine Woche nach dem überraschenden 3:1-Sieg in Darmstadt immerhin noch einen Punkt. Die Kiez-Kicker bleiben dennoch souveräner Tabellenführer und schließen die erste Spielserie mit 36 Punkten ab, Fortuna steckt mit 20 Zählern weiterhin in der unteren Tabellenhälfte fest. Vor 15 000 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena erzielte Marcel Hartel (47. Minute) den Führungstreffer für die Gäste.

Von dpa