Herrchen verpasst Zug: Katze fährt allein nach Köln

Köln (dpa/lnw)

Eine Katze ist alleine in ihrem Tragekorb mit der Regionalbahn nach Köln gefahren, nachdem ihr Herrchen den Zug verpasst hatte. Man habe die Bahn am Hauptbahnhof durchsucht und die Katze wohlbehalten gefunden, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Die Katze namens «Fleckchen» wurde schließlich von ihrer Besitzerin abgeholt.

Von dpa