Hilfe für Profisportler: Steuerfrei im Mannschaftsbus

München (dpa)

Profisportler und ihre Betreuer dürfen die Nacht- und Feiertagszuschläge für Fahrten im Mannschaftsbus steuerfrei behalten. Mit dem am Donnerstag veröffentlichten Urteil hat der Bundesfinanzhof in München ein ungenanntes Finanzamt in Nordrhein-Westfalen in die Schranken gewiesen: Die dortigen Beamten wollten die übliche Steuerfreiheit von Nacht- und Feiertagszuschlägen im Falle ihres örtlichen Eishockeyklubs nicht akzeptieren. Nach Auffassung des Finanzamts arbeiten Spieler und Betreuer im Mannschaftsbus nicht, sondern werden nur zu Auswärtsspielen von A nach B und wieder zurück gefahren.

Von dpa