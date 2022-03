Hilfsorganisation: Erstes Hebammenmobil in Flutgebieten

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Köln (dpa)

Nach dem tödlichen Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geht ein Hebammenmobil an den Start, das nach Betreiber-Angaben das erste diese Art in Deutschland ist. Für Familien in Flutgebieten - mit teils noch beschädigten Straßen - sei es oft leichter, wenn der weiß-gelbe Bus mit einer Hebamme zu ihnen komme, als sich selbst auf womöglich weite Wege zu machen, sagte die Projektleiterin Stefanie Könitz-Goes vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) der Deutschen Presse-Agentur. An diesem Freitag (4. 3.) soll das Hebammenmobil in Bad Neuenahr-Ahrweiler vorgestellt werden.

Von dpa