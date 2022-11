Hilfswerk Medeor unterstützt Cherson mit Medikamenten

Tönisvorst(dpa/lnw)

Nach dem Ende der russischen Besatzung in Cherson wird die ukrainische Stadt auch mit Medikamenten und medizinischer Ausrüstung des Hilfswerks Action Medeor versorgt. «Wir gehen davon aus, dass die Sendung in den nächsten Tagen eintrifft», sagte Markus Bremers, Sprecher des Medikamentenhilfswerks mit Sitz in Tönisvorst, am Donnerstag. Nach dem Rückzug der russischen Truppen sei die Infrastruktur weitgehend zerstört, es fehle an medizinischer Ausrüstung und Versorgung, hieß es in einer Mitteilung.

