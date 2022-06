Es ist das erste Sommer-Wochenende des Jahres: warm und trocken mit Temperaturen über 30 Grad, so die Wettervorhersage. Um das Wetter in vollen Zügen zu genießen, bleibt man mit diesen Tipps auch bei Hitze cool.

Es verspricht, ein unbeschwertes und richtig sommerliches Wochenende im Münsterland zu werden, denn es wird freundlich, sonnig und sogar heiß. Fast in ganz NRW und auch im Münsterland erwartet der Deutsche Wetterdienst vor allem für Freitag und Samstag Temperaturen von mehr als 30 Grad, je nach Region. Mit Blick auf den Feiertag an Fronleichnam (Donnerstag) und einem (für manche) freien Brückentag am Freitag kann es kaum eine bessere Vorhersage geben.

Am Freitag soll es dem DWD nach heiter werden. Trotz einiger Wolkenfelder ist kein Niederschlag angesagt und die Höchstwerte liegen zwischen 27 Grad in Ostwestfalen und 31 Grad am Rhein. In der darauffolgenden Nacht zum Samstag kühlt es auf angenehme 15 bis 19 Grad ab, in Hochlagen auf 12 Grad.

Fakten-Check: So verhält man sich bei Gewitter im Freien Behauptung: Ich sollte weit weg von Strommasten bleiben.<br> Bewertung: Das stimmt. <br>Fakten: Ein Blitz trifft am ehesten hohe, im Gelände hervorragende Punkte - also zum Beispiel Masten. Daher rät der Deutsche Wetterdienst (DWD), sich möglichst weit weg von allen hohen Objekten zu bewegen, wenn man während eines Gewitters keinen Unterschlupf in einem Gebäude suchen kann - also zum Beispiel auch von Aussichtstürmen und einzelnen Bäumen. Foto: Federico Gambarini/dpa Behauptung: Man sollte sich den tiefstmöglichen Punkt im Gelände suchen. <br>Bewertung: Das stimmt, aber man muss Schlucht und Flussbett meiden. <br>Fakten: „Man sollte sich möglichst klein machen, um nicht die höchste Erhebung in der Umgebung zu sein“, erklärt DWD-Meteorologe Sebastian Schappert. Am besten sucht man sich also eine Senke oder Mulde.<br> „Auf der anderen Seite: Man kann in Gefahr geraten, wenn man auf der Suche nach dem tiefsten Punkt in eine Schlucht oder in ein ausgetrocknetes Flussbett geht, dann enorme Niederschlagsmengen herunterkommen, sich irgendwo sammeln und als Flutwelle da durchrauschen“, so Schappert. „Man muss also darauf achten, dass man sich nicht an einem Punkt klein macht, an dem Überflutungsgefahr besteht.“ Foto: dpa Wie geht es also richtig? <br>Man sucht sich auf freiem Gelände eine Senke. „Idealerweise hat man eine isolierende Unterlage“, sagt Schappert. „Also wenn man Schuhe anhat, ist das schon gut. Wenn man noch einen Rucksack dabei hat und diesen unter die Füße legt, ist das noch besser. Denn wenn ein Blitz in der Nähe einschlägt, kann die Spannung auf die Person überschlagen.“<br> Und man sollte in die Hocke gehen - mit eng beieinander stehenden Füßen, damit man eine geringe Schrittspannung hat. So verringert man bei einem Blitzeinschlag in der Nähe ebenfalls mögliche Folgen für die eigene Gesundheit, etwa Herzprobleme. Das ist übrigens der Grund, warum bei einem Blitzeinschlag ganze Kuhherden auf der Weide verenden können - sie haben eine recht große Schrittspannung. <br>Extra Tipp: „Idealerweise schützt man auch noch den Nacken und den Kopf vor Hagel“, ergänzt Schappert. Foto: Unesco Behauptung: Regenschirme sollte man schließen.<br> Bewertung: Das stimmt. <br>Fakten: „Es ist besser, den Regenschirm zusammenzuklappen und wegzupacken“, sagt Meteorologe Schappert. Er ist ja quasi eine Verlängerung des Körpers in einer Situation, in der man sich so klein wie möglich machen sollte. Hier kommt es aber natürlich auf den Standort an: In der Stadt zwischen Hochhäusern ist ein Regenschirm natürlich weniger ein Risiko als auf freiem Feld. Foto: dpa Behauptung: Man sollte sein Fahrrad und Motorrad mit Abstand abstellen.<br> Bewertung: Das stimmt.<br> Fakten: Wenn man im Freien in der besagten Mulde Schutz suchen muss, dann sollte man Metallobjekte wie Fahrräder und Motorräder mit Abstand abstellen, empfiehlt Schappert. Denn schlägt der Blitz in das Rad ein, kann dieser sich möglicherweise über die Erde weiterverbreiten Foto: dpa Behauptung: Man sollte im freien Feld besser einzeln Schutz suchen. <br>Bewertung: Schon richtig, aber nicht immer machbar.<br> Fakten: „Bei einem Blitzeinschlag kann Spannung in der unmittelbaren Umgebung überschlagen. Es geht bei diesem Tipp also darum, dass es die anderen nicht auch erwischt, wenn es einen erwischt“, erklärt Schappert. Insofern ist es durchaus sinnvoll, sich in einer Mulde mit Abstand in die Hocke zu begeben. „Aber mit kleinen Kindern oder Hunden ist das nicht wirklich umsetzbar.“ Foto: dpa Behauptung: Man ist sicherer in einem Wald als auf einem Feld. <br>Bewertung: Das kommt auf die Umstände an. <br>Fakten: „Beides - weder im freien Feld noch im Wald - ist nicht optimal“, so Schapperts Einschätzung. Dabei spielen für ihn mehrere Faktoren eine Rolle.<br> „Es ist sicherlich unbehaglich im Freien, wenn es hagelt oder sehr kräftig regnet. Dann ist man wahrscheinlich lieber im Wald, denn die Bäume halten ein bisschen was davon ab“, so der Meteorologe. „Aber auch im Wald sollte man sich eine Senke oder jüngere Bäume, die noch kleiner sind als die Bäume in der Umgebung, suchen.“ Hier gilt also die übliche Regel: So gut wie möglich von den höchsten Objekten in der Umgebung Abstand halten. <br>Allerdings kann man im Wald auch stärker gefährdet sein als auf dem freien Feld, etwa wenn man mit Orkanböen rechnen muss. Sie können Bäume umstürzen. Auch ein Faktor: Wenn ein Blitz in einen Baum einschlägt, kann dieser regelrecht explodieren. Die umherfliegenden Trümmerteile können Menschen verletzen. <br>Wenn es irgendwie geht, sollte man daher versuchen, sich erst gar nicht während eines Gewitters in der Natur aufzuhalten und ein Gebäude suchen, in dem man Schutz finden kann. Ein Tipp: Einkehren und bei einem Getränk warten. Foto: Carsten Hoefer/dpa Behauptung: Buchen sollst du suchen, Eichen musst du weichen. <br>Bewertung: Der bekannte Spruch stimmt nicht. <br>Fakten: Alle Bäume können vom Blitz getroffen werden. Es gibt aber eine Erklärung für diese alte Volksweisheit, die auf überlieferten Beobachtungen basiert. <br>So findet sich an der Rinde von Buchen fast nie ein sichtbares Zeichen eines Blitzeinschlags, heißt es bei Wohllebens Waldakademie, einer Seite von Förster und Fachbuchautor Peter Wohlleben. Der Grund: Ihre Rinde ist glatt und Regenwasser fließt gut an ihr herunter. Bei einem Blitzeinschlag werde der Strom über den Wasserfilm in den Boden geleitet, ohne den Stamm zu beschädigen. <br>Bei der rauen Rinde der Eiche ist das anders. Kurz zusammengefasst: Hier läuft es bei einem Blitzeinschlag darauf hinaus, dass die Hitze das Wasser im äußeren Stammteil verdampfen und diesen so aufplatzen lässt. Foto: dpa Behauptung: Man ist nur in Gefahr, wenn das Gewitter unmittelbar über einem ist. <br>Bewertung: Diese Annahme ist unter Umständen lebensgefährlich. <br>Fakten: Blitze können in Ausnahmefällen weite Wege zurücklegen. Schappert nennt als einen solchen Fall besonders heftige Gewitter mit hohen Wolken und starken Auf- und Abwinden. <br>Daher rät der Meteorologe, nicht nur Schutz zu suchen, wenn man unmittelbar unter Gewitterwolken ist, sondern auch schon bei heranziehenden und bei abziehenden Wolken. Bei solchen starken Gewittern entstünden dann Blitze „mit einer guten Power quasi aus heiterem Himmel“, so Schappert. „Aber das heißt nicht, dass die Wahrscheinlichkeit besonders hoch ist, dann vom Blitz getroffen zu werden. Es sind einzelne Blitze, die ab und zu mal auftreten.“<br> Beim Abschätzen der Entfernung eines Gewitters hilft übrigens diese Faustformel: Wenn zwischen einem sichtbaren Blitz und einem Donner drei Sekunden vergehen, ist das Gewitter weniger als einen Kilometer entfernt. Foto: Tobias Hartl/Vifogra/dpa Behauptung: Ein Auto ist ein sicherer Unterschlupf. <br>Bewertung: Das stimmt nur bedingt. <br>Fakten: Ein normales Auto bildet einen sogenannten Faradayschen Käfig, der die elektrische Entladung um die Insassen herum lenkt und sie so schützt. Auch in einem geschlossenen Cabrio gibt es laut ADAC kein gesteigertes Einschlagsrisiko. <br>Allerdings rät der Automobilclub, nach einen Einschlag keine Metallteile im Fahrzeug-Innenraum zu berühren, die mit der Karosserie in Verbindung stehen. Diese haben aber ohnehin nicht mehr alle Autos. Da heute Kunststoffauskleidungen üblich seien, dürfte dies also kein großes Problem sein, so die Auto-Experten. <br>Eine weitere Gefahr: Ein Blitzeinschlag kann die Insassen blenden und das Auto leicht beschädigen. Daher lautet der Expertenrat, wenn man im Auto Unterschlupf suchen muss: Dieses besser nicht in exponierter Lage wie auf einem Hügel parken, damit sich das Risiko eines Blitzeinschlags verringert. Fenster und Schiebedach schließen und alle Antennen, soweit das möglich ist, einziehen. Foto: CTK

Der wärmste Tag soll der Samstag werden. Es wird strahlend schön, nur im Norden etwas wolkig. Das Thermometer klettert verbreitet auf 30 bis 33 Grad, lokal könnten sogar 35 Grad erreicht werden, so der DWD. Erst in der Nacht zum Sonntag sind im Norden schauerartiger Regen oder vereinzelte Gewitter mit Starkregen möglich. Zeit also, die Badesachen einzupacken, den Pool aufzubauen oder im Freibad oder der Natur die Sonne zu genießen. Dabei sollte aber einiges beachtet werden.

Genug Wasser trinken

Bei Hitze ist Trinken angesagt - am besten deutlich mehr als die üblichen 1,5 Liter. Dabei bringt es aber nichts, auf Vorrat zu trinken. Denn der Körper kann Wasser nicht speichern. Darauf weist die Verbraucherzentrale NRW hin. Besser ist es, über den Tag verteilt, Flüssigkeiten zu sich zu nehmen - etwa alle zwei Stunden ein Glas. Erinnerungen auf dem Smartphone oder eine Trinkliste für den Tag zum Abhaken können dabei helfen.

Alles, was hilft, um an heißen Tagen mehr zu trinken: Mit Kräutern, Obst- und Gemüseschnitzen lässt sich Wasser wunderbar aufpeppen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Mit ein paar Tricks lässt sich das Wasser einfach aufpeppen, zum Beispiel mit gewaschenem und geschnittenem Bio-Obst, Bio-Kräutern, einem Schuss Saft oder mit Gurke, etwas Dill, frischen Ingwerscheiben oder Minzblättchen. Ein weitere Alternative ist, Flüssigkeit zu „essen“. Ideal sind Gemüse- und Obstsorten, die viel Wasser enthalten, also etwa Gurken, Blattsalate, Tomaten, Wassermelonen und Erdbeeren. Zwischendurch darf es aber auch mal ein Eis sein.

Wohnraum kühl(er) halten

Ist die Hitze mal im Haus, kann man wenig machen. Daher lautet die Prämisse für das Hitze-Wochenende: Nachts und vor allem früh morgens lüften. Zugleich rät die Verbraucherzentrale NRW, tagsüber die Fenster nicht zu oft und wenn auch nur kurz zu öffnen, um frische, sauerstoffhaltige Luft hineinzulassen. Der zweite wichtige Tipp gegen die Erwärmung der Wohnräume lautet: Tagsüber die Fenster verschatten, damit die Sonnenenergie nicht durch die Scheibe in den Wohnraum gelangt. Das geht am besten mit außenliegenden Rollläden, Jalousien und Fensterläden.

Wer diese etwa im Mietshaus nicht hat, kann helle oder reflektierenden Materialien innen am Fenster anbringen. Außerdem sollte man Wärmequellen, die man nicht unbedingt braucht, ausschalten. Jeder Computer, jeder Fernseher und jede Lampe trägt zur Erhitzung der Zimmer bei. „Ziehen Sie den Stecker, falls Sie die Geräte gerade oder für längere Zeit nicht nutzen – statt nur in den Stand-by-Modus zu gehen“, so die Verbraucherzentrale NRW.

Mit richtiger Kleidung vor Sonne schützen

Das Bedürfnis, sich bei heißen Temperaturen die Kleider vom Leib reißen zu wollen, ist gut begründet: Unter zu dicken oder zu engen Kleidungsstücken staut sich die Wärme. Lockere Kleidung lässt die Luft besser zirkulieren und natürliche Materialien wie leichte Baumwolle, Leinen oder Seide kühlen den Körper. Auf Polyester, Nylon und Acryl sollte man bei Hitze lieber verzichten. Beim Schwitzen leiten diese Kunstfasern die Feuchtigkeit zwar gut ab, erzeugen aber schnell Schweiß-Geruch. Dementsprechend eigenen sie sich als Sportkleidung, sollten aber danach gewechselt werden.

Eine Kopfbedeckung ist bei viel Sonne immer eine gute Idee. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Sauer

Bei viel Sonne sollte die Kleidung auch vor UV-Strahlen schützen. Da ist vor allem die Grundstruktur des Materials entscheidend, unabhängig von der Faserart. Es sollte über eine gewisse Dichte verfügen. Denn: je durchlässiger das Material, desto geringer der Schutz. Doch auch die Farbe spielt bei der Schutzwirkung eine Rolle. Dunkle Textilien absorbieren meist mehr UV-Licht als weiße Textilien. Allerdings: Weiße Polyester-Textilien können durchaus einen hohen Sonnenschutz bieten. Denn Synthesefasern wie Polyester sind überwiegend mit dem Pigment Titandioxid versetzt, damit der Stoff nicht so glänzt. Und dieses Pigment ist auch in Sonnencreme enthalten.

Nicht nur für den UV-Schutz der Kleidung spielt die Farbe eine Rolle. Sondern auch dabei, wie stark Textilien Wärme aufnehmen und speichern. An dieser Stelle wird es physikalisch: Schwarz verschluckt Licht und wandelt es in Wärme um - Weiß reflektiert es. Wer an heißen Tagen also zu Weiß, Pastellfarben und Sandtönen greift, profitiert von diesem physikalischen Effekt.

Hitze-Symptome ernst nehmen

Unabhängig von der Außentemperatur muss der menschliche Organismus konstant die Körpertemperatur auf etwa 37 Grad halten. Bei Hitze muss er Wärme abführen. Das geschieht durch verstärktes Schwitzen; bei 32 Grad kann die Haut bis auf das Acht- oder Zehnfache durchblutet werden. Die Organe würden dadurch herunterfahren und zum Beispiel Leber, Herz, der Verdauungstrakt oder das Gehirn nicht mehr richtig mit Blut versorgt.

Sonnencreme ist im Sommer ein Muss. Foto: Silvia Marks/dpa-tmn

Solche Probleme entstehen vor allem bei sehr jungen Menschen, also Säuglingen - und bei Älteren. Wer Vorerkrankungen oder ein geschädigtes Organ hat, spürt die Auswirkungen von Hitze häufig als erstes. Die Symptome treten meist erst ab dem zweiten oder dritten Hitzetag auf, sind dann aber unbedingt ernst zu nehmen. Zu den hitzebedingten Gesundheitsgefahren gehören unter anderem:

Überhitzung: Kann der Körper die Wärme nicht ausreichend abführen, steigt die Körpertemperatur und es kann zur Überhitzung kommen. Klassische Anzeichen dafür sind Kopfschmerzen und Muskelprobleme, weil durch die verstärkte Durchblutung der Haut die Durchblutung der Muskeln vernachlässigt wird. Das kann zu Kraftlosigkeit führen. Dann gilt: Unbedingt Temperatur messen! Wenn diese Richtung 39 Grad oder mehr geht, sollte man sofort in die Notaufnahme oder den Notarzt rufen. Kommt es zu einem Hitzschlag, droht Lebensgefahr.

Kann der Körper die Wärme nicht ausreichend abführen, steigt die Körpertemperatur und es kann zur Überhitzung kommen. Klassische Anzeichen dafür sind Kopfschmerzen und Muskelprobleme, weil durch die verstärkte Durchblutung der Haut die Durchblutung der Muskeln vernachlässigt wird. Das kann zu Kraftlosigkeit führen. Dann gilt: Unbedingt Temperatur messen! Wenn diese Richtung 39 Grad oder mehr geht, sollte man sofort in die Notaufnahme oder den Notarzt rufen. Kommt es zu einem Hitzschlag, droht Lebensgefahr. Hitzschlag: Er ist die gefährlichste Folge von Hitze. Die Körpertemperatur kann 40 Grad übersteigen, oftmals rast das Herz. Dieser Zustand kann zur Bewusstlosigkeit führen, weil das Regulierungssystem des Körpers zusammenbricht. Erkennbar ist er auch an der roten, heißen und trockenen Haut des Betroffenen.

Er ist die gefährlichste Folge von Hitze. Die Körpertemperatur kann 40 Grad übersteigen, oftmals rast das Herz. Dieser Zustand kann zur Bewusstlosigkeit führen, weil das Regulierungssystem des Körpers zusammenbricht. Erkennbar ist er auch an der roten, heißen und trockenen Haut des Betroffenen. Hitzekollaps: Der Blutdruck kann bei Hitze auf ein kritisches Niveau absinken. Die schlechtere Durchblutung des Gehirns ist eine Folge davon. Neben Schwindel und Kopfschmerzen kann das auch zu einem Kollaps mit kurzfristiger Bewusstlosigkeit führen.

Der Blutdruck kann bei Hitze auf ein kritisches Niveau absinken. Die schlechtere Durchblutung des Gehirns ist eine Folge davon. Neben Schwindel und Kopfschmerzen kann das auch zu einem Kollaps mit kurzfristiger Bewusstlosigkeit führen. Hitzekrämpfe: Meistens treten Krämpfe in den Muskeln bei zu viel Anstrengung auf. Oft entstehen sie, wenn der Körper durch übermäßiges Schwitzen mit dem Schweiß zu viel Salz verliert. Tipp: Dann helfen elektrolytehaltige Getränke, Ruhe und eine kühle Umgebung. Wenn die Krämpfe nach einer Stunde nicht nachlassen, gehen Sie zur Abklärung besser zum Arzt, rät der Deutsche Wetterdienst.

Meistens treten Krämpfe in den Muskeln bei zu viel Anstrengung auf. Oft entstehen sie, wenn der Körper durch übermäßiges Schwitzen mit dem Schweiß zu viel Salz verliert. Tipp: Dann helfen elektrolytehaltige Getränke, Ruhe und eine kühle Umgebung. Wenn die Krämpfe nach einer Stunde nicht nachlassen, gehen Sie zur Abklärung besser zum Arzt, rät der Deutsche Wetterdienst. Sonnenstich: Die pralle Sonne kann einen Sonnenstich hervorrufen. Dabei entzünden sich die Hirnhäute. Das Ganze kann auch zu einem Hirnödem, also zu einer Schwellung des Hirngewebes führen. Symptome sind Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Tipp: Schnelle Kühlung ist wichtig, zum Beispiel mit nassen Tüchern auf der Stirn. Unbedingt in den Schatten gehen. Eine Kopfbedeckung kann vorbeugend schützen, sofern sie nicht zu dick und fest ist. Andernfalls kann sich die Hitze darunter stauen.

Die pralle Sonne kann einen Sonnenstich hervorrufen. Dabei entzünden sich die Hirnhäute. Das Ganze kann auch zu einem Hirnödem, also zu einer Schwellung des Hirngewebes führen. Symptome sind Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Tipp: Schnelle Kühlung ist wichtig, zum Beispiel mit nassen Tüchern auf der Stirn. Unbedingt in den Schatten gehen. Eine Kopfbedeckung kann vorbeugend schützen, sofern sie nicht zu dick und fest ist. Andernfalls kann sich die Hitze darunter stauen. Hitzeausschlag: Von Hitzepickeln sind vor allem Babys und Kleinkinder betroffen. Die kleinen, roten Pickelchen oder Bläschen sind eine Reaktion der Haut auf die verstärkte Schweißabsonderung. Sie sind nicht gefährlich, aber lästig. Tipp: Die betroffenen Stellen trocken halten und keine Salben oder Cremes darauf verteilen, sondern allenfalls Talkumpuder. Der feine Puder saugt Nässe auf.

Wichtig: Werden Kinder bei Hitze apathisch, sollten Eltern schnell reagieren. Erste-Hilfe-Maßnahmen sind Schatten, Ruhe und Beine hochlegen. Im Zweifelsfall den Kinderarzt aufsuchen.

Babys und Kinder sowie Kranke schützen

Kinder sollen nicht zu lange in der Sonne sein. Das Portal Kindergesundheit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung rät, Babys im ersten Lebensjahr grundsätzlich aus direkter Sonne fernzuhalten. Über den UV-Index vom Bundesamt für Strahlenschutz sehen Eltern, wie stark die Sonneneinstrahlung aktuell in ihrer Region ist. Eine Dusche kann auch helfen, den Körper abzukühlen. Das ist besonders angenehm vor dem Zubettgehen. Wichtig ist dann nur, lauwarm und nicht kalt zu duschen. Sonst wird die Durchblutung zusätzlich angekurbelt. Tipp: Die Haut anschließend nur trockentupfen. Wenn die Feuchtigkeit verdunstet, erfrischt das zusätzlich.

Kinder sollen nicht zu lange in der Sonne sein. Foto: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich

Chronisch kranke Menschen, die regelmäßig Medikamente einnehmen, sollten einmal die Präparate mit ihrem Arzt oder Apotheker durchgehen, bevor der Sommer beginnt. Denn die Einnahme mancher Medikamente kann bei hohen Temperaturen schädlich sein. Bei Hitzeperioden kann es daher sinnvoll sein, einige Medikamente zu reduzieren oder sogar zu pausieren. Schmerzpflaster können beispielsweise durch Hitze eine erhöhte Dosis absondern.

Auch der Natur macht die Sonne zu schaffen

Die Forstleute warnen wegen der zunehmenden Trockenheit vor steigender Waldbrandgefahr in den kommenden Tagen, wie das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (Lanuv NRW) mitteilt. Laut Waldbrandgefahrenindex des DWD sei am Samstag verbreitet mit einer "mittleren, regional sogar mit hoher Waldbrandgefahr zu rechnen". Lokal könne die Gefahr zum Beispiel an warmen Südhängen mit trockenem Brandmaterial schnell sehr groß werden. Besonders gefährdet seien auch Fichten-Schadflächen, auf denen Stürme, Trockenheit und Borkenkäfer zu einer Zunahme von trockenen Holzresten geführt haben.

Die meisten Brände würden durch Menschen verursacht, hieß es. Das Umweltministerium und der Landesbetrieb Wald und Holz NRW riefen deshalb zu besonderer Vorsicht im Wald auf. Es sei das Rauchverbot vom 1. März bis zum 31. Oktober zu beachten. Zur Waldbrandvorsorge wurde der Verwarnungs- und Bußgeldkatalog deutlich verschärft. So werde das Feuermachen im Wald mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro (bisher bis 1020 Euro) geahndet. Wer vom März bis Oktober im Wald beim Rauchen erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von 150 Euro (bisher 80 Euro) rechnen.