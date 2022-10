Hochwasserschutz in Erftstadt-Blessem war unzureichend

Köln (dpa/lnw)

Das Bild des riesigen Kraters in Erftstadt-Blessem nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 ging um die Welt - jetzt berichtet der «Kölner Stadt-Anzeiger», dass der Hochwasserschutz an der benachbarten Kiesgrube schon lange unzureichend gewesen sein soll. Seit 1996 habe sich kein ausreichender Hochwasserschutzwall an der südlichen Grenze des Tagebaus befunden, heißt es demnach in einem Zwischenbericht von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Von dpa