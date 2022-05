Höchststand bei Empfängern von Grundsicherung im Alter

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen erhalten so viele Menschen Grundsicherung im Alter wie noch nie. Ende 2021 gab es rund 162.000 Empfänger, 4,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und ein neuer Höchststand, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Das Durchschnittsalter lag bei 74,4 Jahren. Weitere rund 130.000 Menschen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht hatten, erhielten Grundsicherung wegen Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch. Das waren nahezu so viele wie im Vorjahr (minus 0,2 Prozent).

Von dpa