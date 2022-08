Hoffenheim-Coach Breitenreiter verspürt keinen Erfolgsdruck

Zuzenhausen (dpa/lnw)

Hoffenheims neuer Cheftrainer André Breitenreiter verspürt vor seiner Heim-Premiere im Fußball-Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum keinen Erfolgsdruck. «Aus dieser Phase bin ich längst raus», sagte der 48-Jährige am Donnerstag mit Bezug auf den Fehlstart am ersten Spieltag bei Borussia Mönchengladbach (1:3). «Ich bin überzeugt, dass wir mit der Mannschaft nachhaltig erfolgreich in dieser Saison spielen werden.»

Von dpa