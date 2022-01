Hohe Corona-Belastung: Grundschulen hissen weiße Fahnen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Um auf ihre Überlastung durch steigende Corona-Zahlen aufmerksam zu machen, wollen am heutigen Mittwoch mehrere Grundschulen weiße Fahnen in die Fenster hängen. Initiiert wird die Protestaktion von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Nordrhein-Westfalen. GEW-Vertreter erwarten in Düsseldorf 40 und in Wuppertal rund 30 teilnehmende Grundschulen.

Von dpa