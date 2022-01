Hohe Energiekosten machen der Industrie zu schaffen

Wie eine am Montag publizierte Umfrage der Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen (IHK NRW) unter 470 Mitgliedsunternehmen ergab, rechnen 59 Prozent von ihnen weiterhin mit stark steigenden Energiekosten im Jahr 2022. 10 Prozent der Befragten werten die Entwicklung als existenzgefährdend. «Für die Industrie ist der aktuelle Anstieg der Energiekosten besonders kritisch, weil die Kosten oft nicht auf die Kunden umgelegt und damit in den Markt weitergegeben werden können», sagt der Präsident von IHK NRW, Ralf Stoffels. Das sei schlecht für die Wettbewerbsfähigkeit.