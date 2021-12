Hoher Sachschaden bei Lagerhallenbrand in Unna

Unna (dpa/lnw)

In einem Industriegebiet in Unna ist am späten Montagabend eine Lagerhalle in Brand geraten. Der Schaden liege nach ersten Schätzungen in Millionenhöhe, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. In der Halle hätten unter anderem hochwertige Oldtimer gestanden. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Von dpa