Hoher Schaden bei Brand in Entsorgungsfirma

Bei einem Feuer auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Emsdetten nördlich von Münster ist hoher Sachschaden entstanden.

Dunkler Rauch steigt beim Brand einer Lagerhalle in den Himmel.

Aus noch ungeklärter Ursache sei eine überdachte Lagerfläche in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Nach Angaben eines Sprechers dauerten die Löscharbeiten am Abend noch an. Es brenne auf einer etwa 20 mal 20 Meter großen Fläche. Nach Messungen der Feuerwehr sind der Polizei zufolge keine giftigen Gase entstanden. Die Bevölkerung war zuvor gewarnt worden. Bis zum Abend wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf eine Summe mindestens im fünfstelligen Bereich.