Holländische Polizei löst Raveparty an deutscher Grenze auf

Die niederländische Polizei hat eine illegale Raveparty mit Hunderten Teilnehmern an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen aufgelöst. Die Party sei in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Tunnel unter der stillgelegten Bahnstrecke von Roermond Richtung Mönchengladbach organisiert worden, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP unter Verweis auf die Polizei. Als eine Streife dort im Morgengrauen auftauchte, seien die feiernden Menschen gebeten worden, die Musik auszustellen und zu gehen. Bußgelder oder Festnahmen gab es nicht.

Die Organisatoren hatten einen Lastwagen rückwärts an die Tunneleinfahrt gefahren. Von der Ladefläche aus spielten DJ's Techno-, Hardcore- und Elektromusik, wobei die Tunnelwände zur Verstärkung der Beats dienten. Das Naturgebiet «de Meinweg» ist in den Niederlanden ein Nationalpark.