Brand von mehreren Tausend Strohballen unter Kontrolle

Feuerwehreinsatz in Hopsten

Hopsten

Etwa 1800 Rundballen aus Stroh sowie kleinere Stroh-Blöcke sind am Dienstagabend auf einem abgeernteten Stoppelfeld in Hopsten in Brand geraten. Mehr als hundert Feuerwehrleute waren insgesamt im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

Von dpa