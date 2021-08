Hotelbranche erholt sich etwas vom Corona-Schock

In der von der Coronakrise stark getroffenen Hotelbranche gibt es Anzeichen der Erholung. Im Juni stieg die Zahl der Übernachtungen in Nordrhein-Westfalens Beherbergungsbetrieben um 10,6 Prozent auf 2,4 Millionen, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Mittwoch mitteilte. Der Weg zurück auf Vorkrisenniveau ist aber noch weit: Im Juni 2019 waren es 4,9 Millionen Übernachtungen gewesen, also mehr als das Doppelte der diesjährigen Juni-Zahl.