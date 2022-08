HSV souverän in Bielefeld: Kühne-Millionen stört nicht

Bielefeld (dpa)

Von der Unruhe um Kühne-Millionen und Ärger in den oberen Etagen des Hamburger SV lassen sich die Spieler nicht ablenken. Der Fußball-Zweitligist kommt in Tritt und gewinnt bei Arminia Bielefeld. Die Fans zeigen, was sie vom Geschehen fernab des Rasens halten.

Von dpa