Hündin «Lieschen Müller» findet 52 Kilogramm Marihuana

Hamm (dpa/lnw)

Eine Drogenspürhündin mit Namen «Lieschen Müller» hat in einem präparierten Auto fast 52 Kilogramm Marihuana erschnüffelt. Nach Angaben des Hauptzollamtes Bielefeld vom Montag hatten Zöllner das niederländische Fahrzeug auf der Autobahn 2 bei Hamm aus dem Verkehr geleitet. Die Insassen gaben an, auf dem Weg nach Berlin zu sein. Die Hündin schlug gleich an mehreren Stellen an.

Von dpa