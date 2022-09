«Hürde ist groß»: Fortuna mit Respekt in Kampf um die Spitze

Düsseldorf (dpa/lnw)

In der vergangenen Saison machte Fortuna Düsseldorf am 32. Spieltag in Heidenheim den Klassenerhalt perfekt, bei der Rückkehr am Freitag (18.30 Uhr/Sky) könnte das Team von Trainer Daniel Thioune für mindestens eine Nacht Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga sein. Trainer Daniel Thioune will sich damit aber im Vorfeld nicht beschäftigen. «Sie sind positiv in die Saison gestartet, die Hürde ist groß für uns», sagte der 48-Jährige vor der Partie des Fünften beim Tabellenvierten. Der Sieger übernimmt mindestens bis Samstag Platz eins.

Von dpa