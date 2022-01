Hütter sieht «schwierigste Situation» seiner Karriere

Mönchengladbach (dpa)

Trainer Adi Hütter hat die aktuelle Krise bei Borussia Mönchengladbach als «die schwierigste Situation in meiner 13-jährigen Trainer-Tätigkeit» bezeichnet. Sorgen um seinen Job macht sich der 51 Jahre Österreicher aber auch für den Fall einer weiteren Niederlage am Samstag gegen Union Berlin nicht. «Ich spüre sehr viel Vertrauen innerhalb des Vereins von den handelnden Personen. Das tut mir auch gut, aber wir wissen auch, dass wir die Situation sehr schnell verändern müssen», sagte Hütter am Freitag.

Von dpa