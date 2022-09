HUK-Coburg beteiligt sich an Werkstattkette Pitstop

Coburg (dpa)

Der Versicherer HUK-Coburg beteiligt sich an der Werkstattkette Pitstop. Der Versicherer teilte am Montag mit, er werde 25,1 Prozent der Anteile an Pitstop, deren Sitz in Essen ist, übernehmen und damit das Serviceangebot für seine Kunden weiter ausbauen. Zuvor hatte die Europäische Kommission die kartellrechtliche Freigabe für den Einstieg erteilt.

Von dpa