Hummels sauer auf Schiedsrichter: «Absurde Fehlentscheidung»

Hummels hatte bereits in der 29. Minute nach einer Grätsche gegen Antony die Rote Karte gesehen. Die Szene wurde vom Video-Schiedsrichter überprüft, aber nicht revidiert. «Es ist so ein erfahrener Schiedsrichter, der aus England kommt. Der die Möglichkeit hat, eine erste Wahrnehmung zu kontrollieren über Leute, die im Warmen sitzen. Die es sich in Ruhe angucken können und es tatsächlich auch machen. Und dann tatsächlich von dort entscheiden, dass man die Karte so geben kann. Dann tut es mir leid, dann läuft irgendwas falsch im Fußball. Für uns war das maximal bitter», schimpfte BVB-Coach Marco Rose.

Hummels ärgerte sich dabei auch über seinen Gegenspieler Antony. «Die Schauspielerei meines Gegenspielers sollte man nicht außer Acht lassen. Das ist grob unsportlich. Er kommt zu mir und sagt selbst, dass es keine Rote Karte war. Das ist eine Farce, das ist lächerlich. Er ist ein super Fußballer, jetzt muss er noch lernen, Sportler zu werden», sagte der Weltmeister von 2014.