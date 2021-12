Hund Baldur springt in Zug und fährt alleine weiter

Ein sechs Monate alter Hund namens Baldur ist in Münster in einen Zug gehopst und ohne sein Herrchen weitergefahren. Die Polizei sorgte per Internet dafür, dass beide schnell wieder vereint waren.

Einen kleinen Ausflug mit der Baumberg-Bahn hat der sechs Monate alte Berner-Sennen-und-Gordon-Setter-Mischling Baldur am Donnerstag erlebt. Ein Fahrgast hatte gesehen, wie Baldur alleine am Bahnhof Münster-Roxel in den Zug sprang, und die Polizei darüber informiert. Ungefähr eine halbe Stunde später und fünf Stationen weiter wurde der Vierbeiner der Polizei in Coesfeld übergeben. Der junge Hund wurde dann mit auf die Wache genommen.

Die Polizei twitterte, dass sie den Besitzer des Hundes suche - samt eines Fotos von Baldur. Das Herrchen habe den Tweet gesehen und habe daraufhin Kontakt aufgenommen, teilte die Polizei später mit.

Der Besitzer des Hundes hat nach der Suchmeldung der #polizeimünster mit der #polizeicoesfeld Kontakt aufgenommen.

Dort konnte er zwischenzeitlich seinen sechs Monate alten Mischlingshund (Gordon Setter / Berner Sennenhund) wieder voller Freude in Empfang nehmen. pic.twitter.com/B5KwBEHYLy — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) December 16, 2021

Eine Strafe wegen Schwarzfahrens erwartet Baldur nicht.