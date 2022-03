Hunderte Menschen bei Demos für Frieden in der Ukraine

Rund 1400 Menschen haben nach Veranstalterangaben am Samstag in Wuppertal-Elberfeld gegen Krieg und für den Frieden demonstriert. Sie stünden an der Seite der Ukraine, hatten die Demonstranten auf ihre Fahnen geschrieben. Der Zug durch die Innenstadt von Elberfeld wurde von Wuppertals Oberbürgermeister Uwe Schneidewind (Grüne) angeführt. Veranstalter war ein Bündnis aus demokratischen Parteien und Organisationen.

Auch in Remscheid gingen am Samstag Menschen für Frieden in der Ukraine und gegen den Angriff Russlands auf das Nachbarland auf die Straße. Dort hatte das Aktionsbündnis «Remscheid tolerant» zu einer Friedenskundgebung aufgerufen. Es waren rund 600 Teilnehmer und Teilnehmerinnen erwartet worden. Parteien, Kirchen und Vereine sind an dem Bündnis beteiligt. Nach Angaben der Polizei verliefen beide Veranstaltungen ohne Störungen.