Hunderte Polizisten durchsuchen Objekte

Seit dem Dienstagmorgen läuft ein größerer Polizeieinsatz in Wilhelmshaven in Niedersachsen - aber auch NRW ist betroffen. Mehrere hundert Beamte durchsuchen im Stadtgebiet von Wilhelmshaven mehr als 30 Objekte, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Weiter sind vier Gebäude außerhalb der Jadestadt im Fokus der Beamten - darunter auch ein Objekt an einem Ort in Nordrhein-Westfalen.

Die Durchsuchungen werden wegen des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln geführt, wie der Sprecher sagte. Wie viele Tatverdächtige es gibt, wollte die Polizei zunächst nicht sagen. Den Angaben zufolge handelte es sich um einen im Vorfeld geplanten Einsatz. Weitere Informationen sollten im Lauf des Dienstages mitgeteilt werden.