IAA: Lösungen gesucht

Neuanfang in Bayern: Nach dem Standortwechsel und mit einem neuen Konzept will sich die IAA bis zum 12. September in München präsentieren.

Aus der Leistungsschau der PS-Branche soll eine Ideenschmiede für den Verkehr von morgen werden. Nicht mehr Chrom und Hubraum stehen im Mittelpunkt, statt­dessen werden nachhaltige Mobilitätslösungen gesucht.

Wenn der Umbau gelingt. Andernfalls droht der Messe das Abrutschen in die Belanglosigkeit. Das können gerade die deutschen Automobilhersteller nicht brauchen. Sie haben, so scheint’s, im letzten Moment die Kurve ­gekriegt und spielen nun auch in der Elektromobilität technologisch in der ersten Liga.

Jetzt müssen sie noch beweisen, dass es ihnen wirklich ernst ist mit den Bemühungen um saubere Mobilität. Klagen von Umweltschützern und angekündigte Proteste werden sie während der IAA an die Notwendigkeit erinnern.

Vorbei ist die Zeit des stark motorisierten Automobils als Statussymbol. Geblieben ist die Notwendigkeit, sicheren, massentauglichen und umweltverträglichen Verkehr für alle zu organisieren.