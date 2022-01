Identität von Brandopfern in Hagen geklärt

Hagen (dpa)

Nach dem schweren Brand in einem Mehrparteienhaus in Hagen am Donnerstag ist nun die Identität der beiden Toten geklärt. Es handele sich um eine 56-jährige Frau und einen 61-jährigen Mann, die zuvor vermisst worden waren, teilte die Polizei am Montag mit. Beide wohnten in dem Haus und konnten nach dem Feuer nur tot geborgen werden. Eine 71-Jährige und ein 83-Jähriger erlitten schwere Verletzungen. Sechs weitere Männer wurden leicht verletzt.

Von dpa