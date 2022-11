IG Metall NRW will Übernahme von Pilotabschluss aus Südwest

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Tarifkonflikt der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall eine Übernahme des Pilotabschlusses aus Baden-Württemberg. Dafür habe sich die Tarifkommission ausgesprochen, teilte die Gewerkschaft am Freitag in Düsseldorf mit. Die Übernahmeverhandlung mit dem Arbeitgeberverband Metall NRW finde kommenden Dienstag (22. November) statt.

Von dpa