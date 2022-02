Illegaler Tiertransport: Hunde- und Katzenwelpen gerettet

Zusammengedrängte sitzen Welpen in einer Transportbox in einem Kofferraum.

Die Streife hatte die Fahrerin eines in Moldawien zugelassenen Wagens mit einem Handy hinter dem Steuer erwischt, bei der Kontrolle schlug den Beamten den Angaben zufolge starker Urin- und Kotgeruch aus dem Innenraum entgegen. Auf dem Rücksitz sprangen drei Hundewelpen herum, zudem drängten sich Katzenbabys in einer Transportbox, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte. Im Kofferraum war eine weitere Box mit Hundewelpen. Die Tiere, die vermutlich aus Rumänien stammten, kamen ins Tierheim, hieß es weiter. Die 47 Jahre alte Fahrerin zeigte laut Polizei mehrere internationale Tierpässe vor. Deren Echtheit müsse noch geprüft werden.