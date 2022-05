Im Spülsand eingesunken: Feuerwehr rettet Pferd aus See

Goch (dpa)

Die Feuerwehr in Goch (NRW) hat ein Pferd gerettet, das am Ufer eines Baggersees im Sand eingesunken war. Der Reiter des Pferdes hatte es am Sonntagmittag dort trinken lassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei geriet das Pferd mit dem Namen Max den Angaben zufolge in Spülsand und sackte so tief ein, dass es sich nicht selbst befreien konnte. Die angerückten Einsatzkräfte zogen demnach mehrere Löschschläuche unter dem Bauch des Pferdes durch und zogen Max schließlich mithilfe eines Traktors wohlbehalten ans Ufer.

Von dpa