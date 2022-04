Immer mehr Tätigkeiten in Berufen durch Computer ersetzbar

Düsseldorf (dpa/lnw)

Immer mehr Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen geraten durch Fortschritte der Computertechnik in Gefahr. Das ergab eine Untersuchung, die die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit und das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Mittwoch in Düsseldorf veröffentlichten. Zwischen 2013 und 2019 seien immer mehr Tätigkeiten von Berufen durch neue Technologien oder Algorithmen ersetzbar geworden.

Von dpa