Immobilienkonzern LEG wird nach Gewinnplus zuversichtlicher

Der Immobilienkonzern LEG wird für dieses Jahr etwas zuversichtlicher. Der operative Gewinn aus dem laufenden Geschäft soll am oberen Ende der Bandbreite von 410 bis 420 Millionen Euro herauskommen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Im Vorjahr hatte der Immobilienkonzern einen operativen Gewinn von rund 383 Millionen Euro erzielt.

Im zweiten Quartal wuchs der operative Gewinn im Jahresvergleich um 13,4 Prozent auf 114,1 Millionen Euro. Vor allem in den Großstädten steigen die Mieten schon seit Jahren, inzwischen holen aber auch zahlreiche mittelgroße Städte kräftig auf. Die Miete auf vergleichbarer Fläche stieg im Berichtszeitraum um 3,5 Prozent auf durchschnittlich 6,09 Euro pro Quadratmeter, wie der Konzern weiter mitteilte.