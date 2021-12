Impfmarathon: «Können bis zu 2000 Menschen am Tag impfen»

Aachen (dpa/lnw)

Ein 60-stündiger Impfmarathon hat am Freitag in Aachen begonnen. «Jeder wird geimpft, der geimpft werden kann. Wir können bis zu 2000 Menschen am Tag impfen», sagte ein Sprecher der Städteregion Aachen. Um die große Nachfrage nach Corona-Impfungen zu bewältigen, bietet die Städteregion drei Tage lang rund um die Uhr Impfungen im Einkaufszentrum Aachen-Arkaden an.

Von dpa