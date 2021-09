Impfzentrum hört mit dritter Spritze für 100-Jährigen auf

Bochum (dpa/lnw)

Mit dem Piks in den Arm eines 100-Jährigen gehen im Impfzentrum Bochum die Corona-Schutzimpfungen an diesem Donnerstag zu Ende. Die letzte in dem Impfzentrum vorgesehene Dosis werde Heinz Jacoby als Auffrischungsimpfung erhalten, teilte die Stadt Bochum am Dienstag mit. Er sei am 8. Februar auch der erste Bürger gewesen, der sich im Bochumer Impfzentrum gegen Corona immunisieren ließ. Die mit hohen Kosten verbundenen Impfzentren schließen in Nordrhein-Westfalen spätestens am Donnerstag. Mittlerweile sind mehr als zwei Drittel der Einwohner des bevölkerungsreichsten Bundeslandes vollständig geimpft. Nach den Schließungen sollen mobile Impfteams verstärkt unterwegs sein. Auch bei Hausärzten gegen die Corona-Schutzimpfungen weiter.

Von dpa