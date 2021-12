Import von Feuerwerkskörpern nach NRW eingebrochen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Import von Feuerwerkskörpern nach Nordrhein-Westfalen ist eingebrochen: Nach Menge sanken die Einfuhren von Böllern, Raketen und Knallfröschen in den ersten neun Monaten 2021 um knapp 84 Prozent auf 1663 Tonnen. Der Importwert schrumpfte in den ersten drei Quartalen um fast 82 Prozent auf 4,9 Millionen Euro, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Dienstag mitteilte. Die Waren wurden fast ausschließlich aus China eingeführt. Bei den Exporten aus NRW kam es hingegen zu einem deutlichen Plus.

Von dpa