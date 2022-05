In der Flut beschädigte Polizeiwache ist renoviert

Nach der Flut mussten die Polizisten in eine Containerwache umziehen. Die in der Nähe des Flusses Olef gelegene Eifel-Wache erhielt unter anderem einen neuen Estrich und eine neue Heizung, wie die Polizei in Euskirchen am Mittwoch mitteilte. Der Serverraum für die Informationstechnik befindet sich nun in sicherer Höhe im ersten Stock. Zur Wiederinbetriebnahme kam am Mittwoch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Der Behördenleiter der örtlichen Polizei, Landrat Markus Ramers (SPD), meinte, das Wichtigste sei gewesen, dass die Polizei trotz der Katastrophe für die Menschen vor Ort weiter präsent war. In der Wache arbeiten etwa 60 Polizeibeamte.