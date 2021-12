In falscher Richtung auf A44: Fahrer stirbt nach Unfall

Ein 50 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto am Samstag in falscher Richtung auf der A44 am Kreuz Dortmund/Unna gefahren und mit einem Lkw zusammengestoßen.

Er wurde tödlich verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 29-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, der 50-Jährige starb noch am Unfallort. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Autofahrer offenbar zunächst in entgegengesetzter Richtung auf der B1 und dann auf der A44 unterwegs. Die Hintergründe der Falschfahrt waren am Sonntag zunächst unklar. Beamte sperrten die A44 nach dem Unfall am Samstagmorgen.